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Правящая партия Азербайджана получила 68 мест из 125 в парламенте

ЦИК: партия президента Алиева получила 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана

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Официальный сайт президента Азербайджана/РИА Новости

Правящая партия Азербайджана (YAP, «Новый Азербайджан»), которую возглавляет президент Ильхам Алиев, получает 68 из 125 мест в Милли меджлисе (однопалатном парламенте) республики по итогам прошедших 1 сентября внеочередных выборов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома страны.

По данным ЦИК, после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков, явка составила 37,24%. В Азербайджане порог явки не предусмотрен, выборы признаются состоявшимися при любом числе проголосовавших.

Парламентские выборы проходят в Азербайджане по мажоритарной системе. Победителем в своем округе становится кандидат, набравший простое большинство голосов. По данным ЦИК страны, на каждый избирательный участок приходилось в среднем по семь кандидатов.

До этого сообщалось, что на выборах в Азербайджане проголосовало 2 млн 196,771 тыс. человек.

Ранее Азербайджан пообещал ответить на предложения Армении по мирному договору.

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