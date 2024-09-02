Путин заявил о необходимости полностью перевести госуслуги в «цифру»

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы российские специалисты должны полностью перевести госуслуги в электронный вид. С таким заявлением российский лидер выступил на открытом уроке «Разговор о важном» в кызылской школе № 20, передает РИА Новости.

«Применение IT-технологий в сфере государственного управления для нас является одним из наиболее ярких направлений, даже по сравнению с нашими конкурентами», — подчеркнул Путин.

До этого живущие за рубежом россияне получили возможность подтвердить право на пенсию через «Госуслуги».

Сайт «Госуслуг» был официально запущен 15 декабря 2009 года. К июлю 2010 года на портале зарегистрировалось более 120 тыс. пользователей, из которых авторизацию прошли более 90 тыс.

По словам вице-премьер-министра РФ Дмитрия Чернышенко, число пользователей портала «Госуслуги» к концу 2023 года составило 109 млн человек. Он отметил, что число пользователей с 2019 года выросло в два раза. Причем только за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.

Ранее МВД РФ призвало россиян обращаться в полицию при взломе аккаунта на «Госуслугах».