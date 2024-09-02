Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о необходимости полностью перевести госуслуги в «цифру»

Путин заявил о необходимости полностью перевести госуслуги в цифровой формат

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы российские специалисты должны полностью перевести госуслуги в электронный вид. С таким заявлением российский лидер выступил на открытом уроке «Разговор о важном» в кызылской школе № 20, передает РИА Новости.

«Применение IT-технологий в сфере государственного управления для нас является одним из наиболее ярких направлений, даже по сравнению с нашими конкурентами», — подчеркнул Путин.

До этого живущие за рубежом россияне получили возможность подтвердить право на пенсию через «Госуслуги».

Сайт «Госуслуг» был официально запущен 15 декабря 2009 года. К июлю 2010 года на портале зарегистрировалось более 120 тыс. пользователей, из которых авторизацию прошли более 90 тыс.

По словам вице-премьер-министра РФ Дмитрия Чернышенко, число пользователей портала «Госуслуги» к концу 2023 года составило 109 млн человек. Он отметил, что число пользователей с 2019 года выросло в два раза. Причем только за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.

Ранее МВД РФ призвало россиян обращаться в полицию при взломе аккаунта на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами