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Лукашенко рассказал о преимуществах РФ и Белоруссии благодаря ядерному оружию

Лукашенко: Запад из-за наличия у РФ и Белоруссии ЯО не знает, как поступить

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сегодня Запад не знает, что делать с Россией и Белоруссией, которые обладают ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что на Западе «погибать не хотят», поскольку «у них сытая и хорошая жизнь».

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

По его словам, в России есть военная доктрина, где прописаны условия, при которых допускается обращение к ядерному оружию, а также документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний, напомнил замглавы МИД РФ, конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.

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