Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Риттер: в случае ядерного конфликта Россия уничтожит пусковые шахты США

close
100%
Rich Schultz/AP

Россия в случае ядерной войны с США уничтожит американские пусковые шахты. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«По США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска», — сказал Риттер, подчеркнув, что у России есть гиперзвуковые ракеты, которые способны достичь Соединенных Штатов за 10 минут и уничтожить ракетные шахты. По его словам, американцы не смогут дать ответ, так как их ядерные силы сильно устарели.

21 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

13 августа издание Asia Times писало, что быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США и ставит вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений.

Ранее в США предупредили о риске ядерной войны из-за действий Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами