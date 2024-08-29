В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Россия в случае ядерной войны с США уничтожит американские пусковые шахты. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«По США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска», — сказал Риттер, подчеркнув, что у России есть гиперзвуковые ракеты, которые способны достичь Соединенных Штатов за 10 минут и уничтожить ракетные шахты. По его словам, американцы не смогут дать ответ, так как их ядерные силы сильно устарели.

21 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

13 августа издание Asia Times писало, что быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США и ставит вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений.

Ранее в США предупредили о риске ядерной войны из-за действий Вашингтона.