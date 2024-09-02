Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

Лавров: весной 2024 была попытка возобновить зерновую сделку, но Киев отказался

close
МИД РФ/РИА Новости

Турция весной 2024 года предприняла попытку возобновить действие зерновой сделки, Киев сделал ряд предложений, с которыми Москва согласилась, однако вскоре Украина сама же отказалась от соответствующих инициатив. Об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном формате договоренность о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, украинская сторона к потенциальному соглашению предлагала включить пункты с обязательством не трогать коммерческие суда, а также соблюдать безопасность атомных электростанций. Российская сторона согласилась с этими предложениями.

При этом, как подчеркнул министр, «тут же украинцы, которые сами предложили, сказали, нет, это их не устраивает». В этой связи Лавров предположил, что тогда у Киева уже были планы у них наносить удары по российским АЭС.

В июле посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что проверка выходящих из украинских портов судов станет неприемлемым условием для Киева в случае заключения новой зерновой сделки.

Ранее президент Турции высказался о возобновлении зерновой сделки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами