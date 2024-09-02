Лавров рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

Турция весной 2024 года предприняла попытку возобновить действие зерновой сделки, Киев сделал ряд предложений, с которыми Москва согласилась, однако вскоре Украина сама же отказалась от соответствующих инициатив. Об этом в ходе выступления перед студентами МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном формате договоренность о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, украинская сторона к потенциальному соглашению предлагала включить пункты с обязательством не трогать коммерческие суда, а также соблюдать безопасность атомных электростанций. Российская сторона согласилась с этими предложениями.

При этом, как подчеркнул министр, «тут же украинцы, которые сами предложили, сказали, нет, это их не устраивает». В этой связи Лавров предположил, что тогда у Киева уже были планы у них наносить удары по российским АЭС.

В июле посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что проверка выходящих из украинских портов судов станет неприемлемым условием для Киева в случае заключения новой зерновой сделки.

Ранее президент Турции высказался о возобновлении зерновой сделки.