Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал условие для развития трехстороннего сотрудничества России, Монголии и Китая

Путин заявил, что сотрудничество РФ, Монголии и КНР строится на взаимной выгоде

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Трехстороннее сотрудничество России, Монголии и Китая будет развиваться при условии выгоды всем трем странам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин монгольской газете «Оноодор».

Он напомнил, что при транзите газа в Китай через Монголию часть трубопроводного газа планируется использовать для развития экономики и инфраструктуры этой страны.

По словам российского лидера, России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надежную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества.

До этого Путин назвал приоритет для РФ в развитии отношений с Монголией.

Глава государства в интервью монгольской газете также обратил внимание на необходимость создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС. 28 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Ранее Путин прибыл в Туву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами