Путин назвал условие для развития трехстороннего сотрудничества России, Монголии и Китая

Трехстороннее сотрудничество России, Монголии и Китая будет развиваться при условии выгоды всем трем странам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин монгольской газете «Оноодор».

Он напомнил, что при транзите газа в Китай через Монголию часть трубопроводного газа планируется использовать для развития экономики и инфраструктуры этой страны.

По словам российского лидера, России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надежную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества.

До этого Путин назвал приоритет для РФ в развитии отношений с Монголией.

Глава государства в интервью монгольской газете также обратил внимание на необходимость создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС. 28 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Ранее Путин прибыл в Туву.