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Путин обеспокоился популярностью вейпов среди молодежи

Путин: популярность вейпов среди молодых людей вызывает беспокойство

Вейпы и электронные сигареты являются довольно популярными среди российской молодежи, и это не может не вызывать беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20. Российского лидера цитирует ТАСС.

«То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, электронные сигареты, — это, конечно, очень правильно. Есть за что переживать», — сказал Путин, отвечая на предложение одной из учениц повысить налоги на продажу вейпов и пустить вырученные средства на строительство спортплощадок.

Президент напомнил, что вейпы вызывают серьезные проблемы со здоровьем, наносят урон репродуктивным функциям, иммунитету и памяти.

До этого профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов.

При вдыхании пара из вейпа, по его словам, в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей и со временем — к астме.

Врач предупредил, что особую опасность представляет курение вейпов для молодых людей — у подростков дыхательная система еще в процессе развития, а вдыхание химических веществ из электронок может нарушить нормальные рост и развитие легких.

Ранее в Госдуме призвали полностью запретить вейпы в России.

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