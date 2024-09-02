Володин заявил, что Шольц втянул Германию в конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул свою страну в украинский конфликт, что стало одной из причин падения популярности правящей коалиции в Германии. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор», — подчеркнул он.

По мнению спикера Госдумы, реализация соответствующей политики правящей коалиции в Германии происходит не только на фоне стагнации экономики ФРГ, но и неэффективной миграционной политики немецких властей.

До этого Володин заявлял, что итоги местных выборов в Саксонии и Тюрингии в ФРГ, где весомые позиции заняли представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), показали, что немцы не хотят потерять свою страну, тенденция ослабления правящей коалиции канцлера Олафа Шольца наблюдается и в других регионах Германии.

Ранее в Германии заявили, что правые нанесли сокрушительный удар Шольцу.