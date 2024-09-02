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В Германии заявили, что правые нанесли сокрушительный удар Шольцу

Bloomberg: поражение на местных выборах в ФРГ стало тяжелым ударом для Шольца

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Leon Kuegeler/Reuters

Поражение правящей в Германии политической коалиции в главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии, где весомую популярность приобрела правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), стало ударом для главы немецкого кабмина. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Результаты наносят еще один сокрушительный удар Шольцу и его крайне непопулярному правительству», — оценивает издание результаты земельных выборов в Германии.

Отмечается, что в условиях стагнации экономики Германии и миграции, которая стала «главной заботой избирателей», общенациональная поддержка трех партий правящей в ФРГ коалиции сократилась до рекордно низкого уровня.

Как напоминает агентство, поддержка консервативного альянса «Христианский-демократический союз Германии» ХДС/ХСС составляет около 32% — примерно столько же, сколько у социал-демократов, «зеленых» и Свободной демократической партии Германии (СвДП).

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Ранее сообщалось, что Шольц намерен переизбираться на пост канцлера ФРГ, несмотря на непопулярность.

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