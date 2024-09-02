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Ганчев заявил, что все страны НАТО причастны к событиям в Курской области

Ганчев: все страны НАТО причастны к действиям ВСУ в Курской области

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РИА Новости

Все страны Североатлантического альянса причастны к атаке ВСУ на территорию Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО. – Прим. ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима», — подчеркнул он.

По словам главы российской администрации Харьковской области, все бесчинства, которые совершаются украинской армией на фронте, а также на территории Курской области, совершаются с позволения Запада.

До этого сообщалось, что военные ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области.

30 августа ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур сообщило, что ВСУ в приграничных районах Курской области устраивают расправы над гражданскими.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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