Российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью

В ходе спецоперации российским военным удалось освободить из плена ВСУ мужчину с сыном, захваченных в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», публикуя видео с рассказом освобожденных.

Мужчина с сыном ехали на машине, когда их остановили украинские солдаты ВСУ. Военные вывели отца с сыном из автомобиля и, не объяснив причин, раздавили ее бронемашиной. Сына с отцом взяли в плен.

Все это увидели российские бойцы. Они открыли огонь по врагу, чем воспользовались пленные. Они перебежали в укрытие к русским солдатам.

Позже под плотным огнем ВСУ отец с сыном покинули этот район города. Гражданские были эвакуированы.

8 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа заявил, что днем ранее подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.