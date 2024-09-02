Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

close
Shutterstock

ЛДПР выступила с инициативой увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя, а также установить минимальный размер этой выплаты на уровне прожиточного минимума для детей в регионе, соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России 2 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Согласно предложенному депутатами Фракции ЛДПР законопроекту молодой маме будут начислять не 40%, а 60% от ее прежнего среднего заработка», — сообщили в партии.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с соответствующей законодательной инициативой напомнил, что реальная зарплата в России составляет 30–60 тыс. рублей, в связи с чем мамы в декрете получают всего 15–25 тыс. в качестве выплаты по уходу за ребенком.

«Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина – мать-одиночка или только что закончила учебу? В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно», — заявил он, обратив внимание на необходимость повышать благополучие российских семей.

Депутаты фракции ЛДПР подчеркнули, что в некоторых случаях даже при условии выплаты 60% от среднего заработка размер упомянутого пособия «всё равно может оказаться крайне низким», в связи с чем партия предложила приравнять минимальный размер пособия к прожиточному минимуму для детей. Его величина изменяется в зависимости от региона. К примеру, в Москве она составляет 19 586 руб., а в Белгородской области – 12 592 руб.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в этом году в России ввели новую меру поддержки семей с детьми – им позволили тратить остаток маткапитала на сборы детей в школу.

Ранее эксперт сообщила об изменениях в расчете зарплат россиян в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами