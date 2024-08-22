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Эксперт сообщила об изменениях в расчете зарплат россиян в 2025 году

Финансист Моргунова предупредила о трех нюансах расчета зарплат россиян с января

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Shutterstock

В 2025 году система расчета зарплат в России изменится. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

МРОТ индексируется каждый год. На данный момент он составляет 19 242 рубля. Планируется, что в 2025 году федеральный МРОТ увеличится на 3198 рублей, до 22 440 рублей.

«Медианную зарплату используют для оценки средней заработной платы в группе работников. Это уровень дохода, который делит работников на две равные группы: одна получает заработную плату ниже медианной, а другая — выше. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48%», — отметила Моргунова.

Второе изменение связано с налогами, ставка которых влияет на сумму на руки сотрудника. По словам Моргуновой, сумма налога на доходы физических лиц в 2025 году составит от 13% до 22%. Если доход россиянина за год не превышает 2,4 млн рублей, сумма сбора составит 13%. При суммах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог будет 15%, 5-20 млн рублей — 18%, 20-50 млн рублей — 20% и от 50 млн рублей — 22%.

Третье изменение касается прожиточного минимума, не ниже которого работодатели могут установить зарплату. По словам Моргуновой, с 1 января 2025 года вырастет федеральный прожиточный минимум — примерно на 15%:

*по Российской федерации — 17 733 рубля;
*для трудоспособных людей — 19 329 рублей;
*для детей — 17 201 рубль;
*для пенсионеров — 15 250 рублей.

Ранее сообщалось , что получающих пассивный доход россиян стало меньше.

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