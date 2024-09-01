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В МИД Турции оценили сериал Netflix о событиях 1974 года на Кипре

МИД Турции назвал черной пропагандой сериал Netflix о событиях 1974 года на Кипре

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Murad Sezer/Reuters

В министерстве иностранных дел Турции заявили, что сериал «Фамагуста» о событиях 1974 года является «черной пропагандой кипрско-греческой администрации». Об этом сообщает Sözсü.

Издание подчеркивает, что сериал греко-кипрского производства должен выйти на платформе Netflix 20 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что сериал является большим неуважением к памяти турок-киприотов в 1963-1974 годах.

В МИД считают, что подобные попытки отразить факты «не так, как они есть на самом деле», только укрепляют решимость Турции бороться за национальное дело Кипра.

До этого лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Татар добавил, что хотел бы попросить российское руководство и народ пересмотреть политику по отношению к Кипру. Также он отметил, если бы у Москвы были прямые отношения с Северным Кипром, это было бы полезно Турции, которая стремится к развитию отношений со всеми странами, включая Россию.

Ранее Эрдоган высказался по поводу заявлений о признании Северного Кипра.

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