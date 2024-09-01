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Журналисты рассказали о графике Путина после визита в Монголию

Путин после визита в Монголию прилетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Монголию и совершит ряд других региональных поездок. Об этом сообщает программа »Москва. Кремль. Путин», выходящая в эфире телеканала «Россия 1».

По информации журналистов, после официального визита в Монголию российский лидер прилетит на Дальний Восток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию региона.

Кроме того, по данным программы, в графике Путина есть еще одна региональная поездка. Ожидается также, что на следующей неделе глава государства отдаст свой голос в Единый день голосования и проведет открытый урок «Разговор о важном».

До этого в МИД Украины заявили, что Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест президента России. 30 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают никаких проблем во время визита Путина в Монголию. Он подчеркнул, что отношения с партнерами в этой стране находятся в отличном состоянии.

Ранее МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина.

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