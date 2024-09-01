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Песков рассказал о попытках Байдена влиять на Путина перед 2012 годом

Песков: Байден перед 2012 годом пытался повлиять на Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед 2012 годом тогдашний вице-президент США Джо Байден призывал Владимира Путина не участвовать в президентских выборах. Слова Пескова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы», — сказал Песков.

Он отметил, что американцы всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не имеет предпочтительного кандидата на выборах в США. По его словам, то, что говорил российский лидер Владимир Путин о предсказуемости действующего президента США Джо Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к кандидату в президенты США Камале Харрис. До этого Песков рассказал, что между Владимиром Путиным и Камалой Харрис не было ни одного контакта.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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