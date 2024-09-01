Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Узбекистан», — говорится в тексте.

Путин отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства, а также государства эффективно сотрудничают в рамках международных объединений.

15 августа Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Как отметили в пресс-службе Кремля, диалог состоялся по инициативе узбекистанской стороны. В процессе разговора лидеры стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран. Также главы государств рассмотрели темы международной и региональной повестки дня. Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиеева состоялся 24 июля.

Ранее Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты.