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Президент Черногории назвал причину введения санкций против России

Президент Милатович: Черногория ввела санкции против РФ, чтобы стать ближе к ЕС

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Черногория поддержала санкции против России, чтобы стать «членом клуба» Евросоюза, хотя экономически это было невыгодно. Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Милатович рассказал, что пять лет назад почти треть доходов от туризма приходила в казну Черногории благодаря россиянам. Поэтому решение о введении санкций против РФ было для местных властей очень непростым.

«Это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», — сказал Милатович.

9 августа посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что Черногория оборвала с нашей страной практически все контакты. При этом, по словам дипломата, РФ по-прежнему занимает второе место по объему иностранных вложений в балканское государство, которые в прошлом году составили более €112 млн. Кроме того, поток туристов из России все равно остается высоким: в прошлом году Черногорию посетили почти 250 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что у россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе.

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