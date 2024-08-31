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Песков поинтересовался, почему во Франции не арестовывают глав Renault и Citroën

Песков: террористы пользуются не только Telegram, но и автомобилями

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Песков отметил, что террористы пользуются не только Telegram, но и автомобилями.

«Почему не арестовывают главу Renault или Citroën?», — задался он риторическим вопросом.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Основатель Telegram отправленпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее сообщалось, что арест Павла Дурова вызвал недоумение у использующих шифрование Apple и WhatsApp.

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Арест Дурова во Франции
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