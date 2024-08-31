Дурова предупредили, что его жизнь в опасности

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что жизнь создателя мессенджера Telegram Павла Дурова находится под угрозой. О своих опасениях он рассказал в соцсети X.

«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» –– написал Филиппо.

Также политик напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство активно использовали Telegram, но при этом опасались возможных утечек.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в шести нарушения закона, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Также стало известно, что Дуров до своего ареста в Париже контактировал в Дубае с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI).

Ранее Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем.