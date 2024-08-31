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В Армении призвали распустить Минскую группу ОБСЕ

Пашинян назвал целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна считает целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в составе России, США и Франции. Его слова передает «Интерфакс».

«В контексте мира мы считаем возможным принятие решения о роспуске Минской группы ОБСЕ», — сказал глава правительства.

Он пояснил, что существование такого формата в мирное время может вызывать вопросы.

Кроме этого, на пресс-конференции Пашинян заявил, что Армения на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Азербайджаном. По его словам, об этом он открыто сказал президенту РФ Владимиру Путину. во время недавнего телефонного разговора.

Кроме того, Пашинян добавил, что он готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на армяно-азербайджанской границе, когда для этого созреет момент. Он также подчеркнул, что Армения предлагает Азербайджану подписать уже согласованные пункты мирного соглашения и продолжать переговоры.

Ранее в Армении анонсировали конституционный референдум.

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