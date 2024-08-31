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В России предложили обклеить бронированной пленкой окна школ и детских садов в Курске

В ЛДПР предложили покрыть бронированной пленкой окна школ и детсадов в Курске

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Министерство строительного комплекса Московской области

Координатор Курского регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах. Письмо с соответствующим предложением он отправил на имя врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, оно имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что инициатива возникла на фоне введения режима контртеррористической операции в регионе и массовых обращений в ЛДПР с просьбой обеспечить безопасность детей в предстоящем учебном году.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии мер по защите от воздействия взрывной волны окон в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Курска посредством оклейки бронированной пленкой», — говорится в обращении.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские военные атаковали позиции ВС России у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. 9 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее после обстрела города в Курской области загорелся склад и получили повреждения два дома.

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