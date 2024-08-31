Воевавших на стороне ВСУ колумбийцев России выдала Венесуэла

Задержанных ФСБ колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, России выдали власти Венесуэлы. Об этом пишет газета El Tiempo.

В публикации говорится, что наемники Хосе Арон Медина и Александр Арте остановились в Каракасе по дороге домой в Колумбию. По словам сестры одного из колумбийцев, на мужчин обратили внимание венесуэльские полицейские из-за того, что те носили военную форму армии Украины.

Официальных подтверждений от властей России, Колумбии и Венесуэлы пока не поступало. Если информация подтвердится, то это событие станет первым известным случаем о высылке в Россию иностранных граждан, принимавших участие в украинском конфликте.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан Медины и Арте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь». Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.

В результате в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Песков отказался комментировать задержание в РФ наемников из Колумбии.