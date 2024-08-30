МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может принять необходимые меры, если Монголия откажется сотрудничать после визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе по связям с общественностью МУС.

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — говорится в сообщении.

В марте 2023 года досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение суда об ордере.

29 августа текущего года в Кремле сообщили, что президент России 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Это будет первая его поездка в страну, подписавшую Римский статут МУС в Гааге.

Ранее Украина призвала Монголию арестовать Путина.