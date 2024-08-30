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Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края

Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Демешиным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временном исполняющем обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ключевая задача, которую я вижу перед собой, – сделать Хабаровский край центром развития востока России, промышленным и экономическим центром», — отметил в разговоре Демешин.

По его словам, «все хабаровчане, жители Хабаровского края, работают на победу».

Также Демешин доложил Путину о социально-экономическом развитии Хабаровского края, отдельно отметив выстроенную систему обратной связи с населением региона.

До этого Демешин сообщил о срыве сроков строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Охотска. Он подчеркнул, что аэропорт Охотска является важнейшим транспортным узлом для всего Хабаровского края. Он выразил надежду, что вопрос с ВПП будет решен уже в 2025 году. В правительстве края уточнили, что новый конкурс на поиск подрядчика будет проведен до 3 сентября.

Ранее вице-мэра Хабаровска уволили по требованию врио губернатора.

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