Украина призвала Монголию арестовать Путина

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина, заявили в МИД Украины. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием», — говорится в заявлении украинского министерства.

30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают никаких проблем во время визита Владимира Путина в Монголию. Он подчеркнул, что отношения с монгольскими партнерами находятся в отличном состоянии.

На вопрос, велись ли с властями Монголии переговоры по поводу ордера на арест Путина, который выдал МУС, Песков ответил: «Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились».

Президент России 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Это будет первая его поездка в страну, подписавшую Римский статут МУС в Гааге.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Он предполагает, что российский лидер по приезде в страну, подписавшую договор, должен быть арестован.

Россия подписала статут в 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение о намерении РФ не становиться участником договора.

Ранее стало известно, что в Монголии пообещали не арестовывать Путина.