Заполненность газохранилищ в Венгрии составляет 89%. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в публикации в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накопленные запасы газа обеспечивают 57% годового потребления страны, что на 30% выше, чем в среднем в Евросоюзе, отметил дипломат.

Он рассказал, что поставки газа из РФ в Венгрию идут по трубопроводу «Турецкий поток» и в 2024 году составили 4,8 млрд кубометров. При этом в 2023 году за весь год в страну поступило по этому маршруту 5,6 млрд кубометров газа.

Сийярто подчеркнул, что российские поставки газа обеспечивают подготовленность Венгрии к отопительному сезону.

30 августа глава МИД Венгрии встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время визита в Россию.

По его словам, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики, без которого не может быть обеспечена энергетическая безопасность страны. Он отметил, что 1 октября в Венгрии начнется отопительный сезон.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.