На Западе заявляют о том, что не хотят третьей мировой войны, однако своими действиями приближают ее. Так ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети Х слова главы евродипломатии Жозепа Борреля об ударах по России дальнобойным оружием ВСУ.

«Итак, по сути, мы не хотим третьей мировой войны, но мы намерены ее начать», — саркастически прокомментировал Боуз высказывание Борреля.

По мнению главы дипломатии ЕС, если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно».