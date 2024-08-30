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Патриарх Кирилл наградил президента Белоруссии Лукашенко

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Патриарх Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем политика. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ отметил, что в течение 30 лет Лукашенко с рвением и ответственностью служит на высшем государственном посту, демонстрирует согражданам пример любви к Родине, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли.

Также в заявлении говорится, что президент смог своевременно провести вынужденные социальные и экономические реформы в Белоруссии, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание требуемых условий для мирной и благополучной жизни граждан.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Лукашенко содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению единства славянских народов.

Также глава РПЦ выразил признательность политику за внимание к служению Белорусской православной церкви (БПЦ).

Ранее патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

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