В Кремле анонсировали встречу Путина с главами трех регионов РФ

Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом руководителей трех российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин встретится с врио губернаторов Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей — Дмитрием Демешиным, Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым.

«Традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что во второй половине дня у Путина пройдет ряд закрытых встреч.

До этого политолог и первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявлял, что президент России глубоко в курсе происходящего в том или ином регионе, и встречи с губернаторами всегда наполнены конкретным содержанием, вопросами, обсуждением, а не просто докладом об успехах.

28 августа в Кремле состоялась рабочая встреча Путина и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Ранее Путин дал поручение по эвакуированным из приграничных областей гражданам.