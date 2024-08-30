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В Кремле анонсировали встречу Путина с главами трех регионов РФ

Путин встретится с главами Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом руководителей трех российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин встретится с врио губернаторов Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей — Дмитрием Демешиным, Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым.

«Традиционно президент продолжает уделять большое внимание региональным аспектам», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что во второй половине дня у Путина пройдет ряд закрытых встреч.

До этого политолог и первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявлял, что президент России глубоко в курсе происходящего в том или ином регионе, и встречи с губернаторами всегда наполнены конкретным содержанием, вопросами, обсуждением, а не просто докладом об успехах.

28 августа в Кремле состоялась рабочая встреча Путина и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Ранее Путин дал поручение по эвакуированным из приграничных областей гражданам.

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