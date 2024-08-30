Путин по телефону поздравил Лукашенко с Днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора Путин также поздравил Лукашенко с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей наградой в России.

Помимо поздравлений, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

До этого Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в честь Дня рождения. Российский лидер подчеркнул, что их добрые отношения прошли проверку временем и он дорожит ими.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. Однако близкие люди поздравляют Лукашенко 31 августа — в этот день родился его сын Николай, и эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии (в 2010 году установили, что мать президента привезли в роддом вечером 30 августа, но родился он после полуночи).

Ранее сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к президенту в гости на малую родину.