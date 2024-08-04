Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти

Insa: рейтинг правящей коалиции Шольца упал до минимума с прихода к власти

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Рейтинг правящей коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, куда входят СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), СВДП (Свободная демократическая партия Германии) и «Зеленые», упал до минимума с момента прихода к власти в 2021 году. Это следует из опроса социологического института INSA, проведенного для Bild.

Согласно данным исследования, коалиция имеет рейтинг поддержки в 30%. Рейтинг популярности «Зеленых» составляет 10%. Поддержка СДПГ держится на уровне 15%, а СВДП – 5%.

Отмечается, что позиционный блок ХДС/ХСС поддерживают 31% процент опрошенных немцев.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Он добавил, что создание коалиции СДПГ с партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в восточногерманских землях невозможно на федеральном уровне.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами