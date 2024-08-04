Рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти

Рейтинг правящей коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, куда входят СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), СВДП (Свободная демократическая партия Германии) и «Зеленые», упал до минимума с момента прихода к власти в 2021 году. Это следует из опроса социологического института INSA, проведенного для Bild.

Согласно данным исследования, коалиция имеет рейтинг поддержки в 30%. Рейтинг популярности «Зеленых» составляет 10%. Поддержка СДПГ держится на уровне 15%, а СВДП – 5%.

Отмечается, что позиционный блок ХДС/ХСС поддерживают 31% процент опрошенных немцев.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Он добавил, что создание коалиции СДПГ с партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в восточногерманских землях невозможно на федеральном уровне.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».