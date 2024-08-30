В США сочли нелепым заявление Зеленского об истребителях F-16

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис счел нелепыми слова Владимира Зеленского о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо более сотни американских истребителей F-16. Об этом он заявил на своем блоге в YouTube.

«Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 [F-16], но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это [крушение] было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?» — порассуждал Дэвис.

Он считает, что попытка пересадить пилотов ВСУ с советских самолетов на западные истребители провалилась. Отставной офицер также напомнил, что американских летчиков обучают пилотированию не менее двух лет.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о крушении на Украине F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее в Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине.