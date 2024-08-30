В Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению истребителей F-16 на Украине открыт, и в дальнейшем будет приумножен. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал потерю ВСУ первого американского самолета.

«Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны», — заявил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что поставляемое Киеву оружие со стороны Запада эффективно только для борьбы с мирными гражданами и инфраструктурой, в то время как на поле боя оно не выдерживает конкуренции с российским.

Он призвал западные корпорации перестать поставлять Украине оружие, пока Киев окончательно «не подмочил их репутацию, показав слабые и уязвимые стороны».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила о крушении на Украине F-16 американского производства. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее российский дипломат иронично отреагировал на уничтожение истребителя F-16 из Patriot.