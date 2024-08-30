Большая часть немцев выступает за прекращение помощи Украине. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «Украинской правде».

«Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам», — сказал он.

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что ФРГ должна ограничить военную помощь Украине, поскольку новых средств на эти цели в текущем бюджетном планировании сейчас не предусмотрено.

До этого военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область бессмысленна сама по себе, ее целью была попытка Киева отвлечь граждан страны от поражения в Донбассе.

Позже немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Киеву следует разобраться с тяжелым положением ВСУ на Донбассе.

Ранее в Германии заявили о преимуществах ВС России перед ВСУ в Курской области.