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Малофеев назвал три главные победы Лукашенко

Бизнесмен Малофеев: Лукашенко уберег Белоруссию от украинского сценария

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Dmitri Lovetsky/AP

30 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. В юбилейную дату учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев напомнил о трех главных победах белорусского лидера.

Во-первых, Лукашенко вернул русскому языку статус государственного, а во-вторых, объявил Днем независимости день освобождения Минска от гитлеровцев, отметил Малофеев. Но есть, по его словам, и еще одна, пожалуй самая важная победа президента Белоруссии.

«Лукашенко сделал единственно правильный выбор. Он уберег Белую Русь от украинского сценария, вернув на исторический путь триединой Святой Руси», — подчеркнул Малофеев.

В день рождения Лукашенко президент России Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В документе указано, что Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также белорусский лидер удостоен ордена за заслуги в укреплении дружественных связей между народами и большой личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда в России. Его вручают государственным и общественным деятелям в различных сферах за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе РФ.

Ранее сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к президенту в гости.

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