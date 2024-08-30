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Экс-президент Грузии заявил об идеологической победе России

Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой России. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший грузинский президент Георгий Маргвелашвили.

По словам политика, в Грузии были политические разногласия, но независимо от них все правительства, которые были в стране, «были однозначно прозападными». Сейчас это первый случай, когда грузинское правительство меняет геополитическую ориентацию нации, для Российской Федерации в идеологическом плане это стало огромной победой, высказал мнение Маргвелашвили.

WSJ отмечает, что катализатором разрыва Грузии с западными странами стало введение ограничений со стороны грузинского правительства на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

В конце июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостанавливает выделение помощи Грузии и считают действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе и НАТО.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
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