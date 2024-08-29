Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности

Кандидат на пост президента США Камала Харрис продолжает наращивать отрыв от своего соперника Дональда Трампа по популярности. Это следует из опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos.

Согласно исследованию, рейтинг популярности Харрис составляет 45%, в то время как рейтинг Трампа – 41%. Отмечается, что преимущество увеличилось на три процентных пункта по сравнению с таким же опросом, проведенным в июле.

Кроме того, кандидат от Демпартии США опередила Трампа по популярности как среди женщин, так и среди испаноязычного населения. За Харрис готовы проголосовать 49% избирателей, в то время как за республиканца – 36%.

Также отмечается, что Трамп лидирует среди белых избирателей и мужчин, хотя его популярность среди людей без высшего образования продолжает сокращаться.

До этого опрос показал, что американцы считают, что Харрис имеет преимущество перед Трампом в таких качествах, как честность и дисциплинированность, хотя в вопросах экономики и миграции они предпочитают ее конкурента.

Ранее вице-президент США назвала себя «темной лошадкой» на выборах.