Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности

Reuters: Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа по популярности

close
100%
Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис продолжает наращивать отрыв от своего соперника Дональда Трампа по популярности. Это следует из опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos.

Согласно исследованию, рейтинг популярности Харрис составляет 45%, в то время как рейтинг Трампа – 41%. Отмечается, что преимущество увеличилось на три процентных пункта по сравнению с таким же опросом, проведенным в июле.

Кроме того, кандидат от Демпартии США опередила Трампа по популярности как среди женщин, так и среди испаноязычного населения. За Харрис готовы проголосовать 49% избирателей, в то время как за республиканца – 36%.

Также отмечается, что Трамп лидирует среди белых избирателей и мужчин, хотя его популярность среди людей без высшего образования продолжает сокращаться.

До этого опрос показал, что американцы считают, что Харрис имеет преимущество перед Трампом в таких качествах, как честность и дисциплинированность, хотя в вопросах экономики и миграции они предпочитают ее конкурента.

Ранее вице-президент США назвала себя «темной лошадкой» на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами