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В Госдуме раскритиковали Борреля за призыв разрешить удары по России западным оружием

Депутат Ивлев назвал чудовищным призыв Борреля снять ограничения на удары по РФ

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Mohamed Azakir/Reuters

Депутат Госдумы от республики Крым Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости осудил призыв главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля снять ограничения на удары по территории России.

По словам Ивлева, Боррель решил «плеснуть бензина на горящие головы» украинских властей. Российский депутат назвал этот призыв снять ограничения на удары оружием НАТО по территории РФ безответственным и чудовищным.

Ивлев обратил внимание, что в ЕС все же нашлись «трезвые политики», которые не одобрили призыв Борреля. Депутат считает, что они сделали это либо из чувства здравомыслия, либо из страха перед российским оружием.

29 августа Боррель призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил министр.

На следующий день Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться о разблокировании €6 млрд на поставки оружия Украине и не приняли решение по снятию ограничений на удары по России европейским оружием.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

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