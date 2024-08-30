В РФ заявили о необходимости скорого заключения мира между Азербайджаном и Арменией

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирный договор, это станет шагом к устойчивому миру на Южном Кавказе. Об этом в интервью РИА Новости сказал посол РФ в Баку Михаил Евдокимов.

По его словам, судя по официальным заявлениям азербайджанских и армянских властей проект мирного договора между странами практически согласован.

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Баку 18 августа подчеркнул, что Москва была бы рада внести вклад в подписание договора, отметил Евдокимов. Посол выразил надежду на то, чтобы это случилось как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания в регионе.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

21 июля Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в этот документ, подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Путин прокомментировал урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.