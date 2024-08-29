В Раде заявили, что Запад призвал Украину искать внутренние ресурсы

Международный валютный фонд (МВФ) и союзники Украины призывают искать внутренние ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году. Об этом сообщила член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная.

«И МВФ, и ряд наших партнеров призывают нас к поискам внутренних ресурсов (для покрытия бюджетного дефицита. — Прим. ред.)», — сказала депутат.

По ее словам, министерство финансов Украины оценило, что в 2025 году бюджет будет иметь почти такой же дефицит, как и в текущем году, — $35 млрд.

Забуранная отметила, что Киев рассчитывает получить $20 млрд от Ukraine Facility plan, МВФ и Всемирного банка. Однако остаются еще $15 млрд, которые союзники и призывают искать внутри Украины, добавила она.

27 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны. По его словам, Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран Большой семерки.

До этого Шмыгаль сообщил, что из-за критического дефицита бюджета правительство Украины предлагает ввести в стране принцип «воюй или работай». Премьер пояснил, что эти меры будут способствовать выведению рынка труда из тени и подчеркнул, что на Украине «не может быть стоящих в стороне людей».

Ранее минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи с Запада.