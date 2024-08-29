Макрон и МИД Франции не были в курсе о планирующемся аресте Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон и министерство иностранных дел страны не были заранее предупреждены о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во французском аэропорту. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник в прокуратуре Парижа.

По его информации, Дурову также не сообщили о готовящемся аресте.

Источник также заявил, что расследование французской прокуратуры в отношении предпринимателя никак не связано с США.

Вечером 28 августа в Париже суд предъявил Павлу Дурову обвинения по шести пунктам: отказ сотрудничать со спецслужбами, соучастие в хранении порнографических материалов, причастность к незаконному обороту наркотиков и другие. Суд также определил ему меру пресечения: судебный надзор с залогом в размере €5 млн и обязательством являться в полицию два раза в неделю. Кроме того, ему запрещено покидать территорию Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее Дурову рекомендовали сбежать из Франции.