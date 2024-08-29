В России рассказали о доступных властям способах помочь Дурову во Франции

Российская сторона готова оказать основателю Telegram Павлу Дурову консульскую и юридическую помощь во Франции во время судебного разбирательства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия должна иметь консульский доступ. Так как Дуров — гражданин Франции, но от рождения был гражданином РФ, у нас есть на это полное право, из российского гражданства он не выходил. Россия может обеспечить его необходимой юридической поддержкой», — сказал сенатор.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в Швейцарии прокомментировали дело Дурова о насилии над ребенком.