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В Госдуме указали, что заявления Борреля принесут Украине одни беды

Депутат Белик: Боррель опрометчивыми заявлениями накликает на Украину беду

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель своими опрометчивыми заявлениями об ударах по России может накликать на Украину беду. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«Боррель оказывает Киеву медвежью услугу своими опрометчивыми заявлениями о нанесении ударов высокоточным оружием по территории России», — говорится в сообщении.

По его словам, в Европе до сих пор не поняли, что для РФ военный конфликт на Украине — гораздо более, чем просто спецоперация. Белик отметил, что Боррель может накликать беду для Украины своими заявлениями.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

По его мнению, Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о военных аэродромах российской армии.

Ранее Боррель раскрыл, сколько доходов от росактивов направлено на военную помощь Киеву.

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