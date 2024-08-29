Правительство выделит более 15 млрд рублей Курской области

Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей для пострадавшей от атаки Вооруженных сил Украины Курской области. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, большая часть средств пойдет на приобретение жилья.

Также Мишустин поручил правительству в кратчайшие сроки выполнить поручения президента России Владимира Путина по приграничью.

Ранее сообщалось, что 29 августа российское правительство обсудит выделение средств на развертывание и содержание пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуируемых жителей Курской области.

До этого Путин дал поручение выделить из федерального бюджета средства для подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Речь идет о финансировании подразделений территориальной обороны трех указанных регионов, включая выплату денежного довольствия и закупку необходимого оснащения.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.