В Госдуме назвали условия для переговоров с Украиной

Мирные переговоры с Киевом все еще возможны, но теперь они должны пройти на более жестких условиях и после смены руководства Украины. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы России от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, что теперь условия для мирного урегулирования ситуации должны быть более невыгодными для украинской стороны. Белик напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал для решения ситуации закрепить статус-кво новых регионов РФ.

«Сегодня и завтра такого предложения уже не будет. Оно будет еще более невыгодным для Киева, и винить себя в этом могут только представители киевского режима», — сказал депутат.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

Ранее Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Украиной.