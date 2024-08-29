Стала известна позиция Сенегала по конфликту на Украине

Министр африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл заявила во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, что ее страна занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Также она отметила, что Сенегал выступает за урегулирование конфликта путем диалога.

Кроме того, Ясин Фаль сообщила, что отношения с Россией носят дружественный и братский характер. Она отметила, что братские узы стран, в частности, подтверждают поздравительные сообщения, которые президент Сенегала Бассиру Диомайе Файем направлял российскому лидеру Владимиру Путину. Лавров, в свою очередь, на встрече с африканской коллегой отметил, что у стран добрые традиции в двусторонних отношениях, которые основываются на взаимных симпатиях, дружбе народов и уважении интересов друг друга.

Ранее в столице Сенегала перед украинским посольством прошла акция протеста.