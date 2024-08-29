Глава Крыма высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Возможность нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область надо было предвидеть. Об этом в эфире телеканала «Крым24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас не время, но позже оценки по ситуации в приграничном регионе будут даны.

Аксенов высказал мнение, что госуправление — «это искусство предвидения», и предвидеть, что украинская армия может пересечь российскую границу, необходимо было тем лицам, которые за это отвечают.

Глава Крыма добавил, что в ситуации с Курской областью есть «субъективные вопросы», не уточнив, о чем конкретно идет речь.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.