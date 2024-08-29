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В США обвинили НАТО в нападении на Россию

Экс-разведчик США Риттер: НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО стоит за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию», — заявил он.

По его словам, нельзя считать вторжение ВСУ на территорию России ответной мерой на действия Москвы, поскольку все началось с преступлений Киева в Донбассе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее посол РФ рассказал о похищениях мирных жителей в Курской области.

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