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Си Цзиньпин высказался об отношениях Китая и США

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире

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Evan Vucci/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития. Его слова со встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном приводит РИА Новости.

«Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, на фоне быстро меняющегося и турбулентного мира государства нуждаются в объединении, а не в разделении и противостоянии. Люди хотят открытости, а не закрытости и регресса, уточнил китайский лидер.

До этого агентство Reuters писало, что прибывший с визитом в Китай Джейк Салливан намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.

Ранее Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта.

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